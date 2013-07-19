В Кремле оценили требование Праги вернуть высланных дипломатов

Прага требует решение по этому поводу от России 22 апреля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не приемлют стилистику требований со стороны других стран. Это его ответ на требование МИД Чехии вернуть обратно высланных дипломатов республики. Об этом информирует ТАСС.

По словам главы ведомства Чехии Якуба Кулганека, Россия выслала чешских дипломатов больше, чем сделала это Прага в отношении российских сотрудников дипмиссии.

Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, накануне Кулганек обратился к послу России в Чехии Александру Змеевскому с протестом против выдворения двадцати сотрудников посольства и потребовал об их возврате обратно на рабочие места. Решения об этом в Чехии ждут до 13 часов по московскому времени 22 апреля.

Ранее МИД Украины отреагировал на задержание своего дипломата в Петербурге.

Фото: Piter.tv

