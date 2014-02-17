Российского дипломата обязали покинуть страну с 19 апреля. На сборы – 72 часа.

МИД Украины отреагировал на задержание своего дипломата в Петербурге. В ответ на инцидент в Северной столице территорию Украины дипломаты обязали покинуть старшего дипломата посольства России в Киеве. Заявляется, что дипломат должен покинуть территорию страны в течение 72 часов с 19 апреля.

Киев назвал задержание дипломата неправомерным, сославшись на нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, а также Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Сегодня в Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали консула Украины Александра Сосонюка. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе ФСБ России. Известно, что Сосонюк накануне встретился с гражданином России, который, в свою очередь, передал секретную информацию из баз российских правоохранительных органов. В этот же день украинский дипломат был задержан с поличным.

Россия обязала задержанного в Петербурге украинского консула покинуть страну до 22 апреля. Об этом российские дипломаты рассказали в субботу. В частности, в связи с этой ситуацией российский МИД был вызвал временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило.

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