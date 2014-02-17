Теперь дипломату нужно покинуть территорию России до 22 апреля.

Россия обязала задержанного в Петербурге украинского консула покинуть страну. Об этом российские дипломаты рассказали в субботу. В частности, в связи с этой ситуацией российский МИД был вызвал временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило.

Дипломаты отмечают, что со стороны России было указано на недопустимость противозаконной деятельности, которая несовместима со статусом консульского сотрудника, что наносит ущерб интересам безопасности страны. Ведомство отмечает, что пребывание дипломата на территории России нежелательно, страну рекомендовано покинуть в течение 72 часов начиная с 19 апреля.

Сегодня в Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали консула Украины Александра Сосонюка. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Известно, что Сосонюк накануне встретился с гражданином России, который, в свою очередь, передал секретную информацию из баз российских правоохранительных органов. В этот же день украинский дипломат был задержан с поличным.

Фото: Piter.tv