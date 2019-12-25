В Петербурге задержали консула Украины

В Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали консула Украины Александра Сосонюка. Об этом, в субботу, 17 апреля, сообщили в пресс-службы ФСБ России.
Известно, что Сосонюк в пятницу, 16 апреля, встретился с гражданином России, который, в свою очередь, передал секретную информацию из баз российских правоохранительных органов. В этот же день украинский дипломат был задержан с поличным.
К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права,
- отметили в пресс-службе.
Ранее мы писали, что ФСБ задержала экстремиста "Таблиги Джамаат"* в Иваново.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- http://srt.vg/trax