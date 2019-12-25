В Петербурге задержали консула Украины

Он был задержан при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

В Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали консула Украины Александра Сосонюка. Об этом, в субботу, 17 апреля, сообщили в пресс-службы ФСБ России.

Известно, что Сосонюк в пятницу, 16 апреля, встретился с гражданином России, который, в свою очередь, передал секретную информацию из баз российских правоохранительных органов. В этот же день украинский дипломат был задержан с поличным.

К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, - отметили в пресс-службе.

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