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В Петербурге задержали консула Украины
Сегодня, 10:02
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kraratau27

В Петербурге задержали консула Украины

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Он был задержан при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

В Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали консула Украины Александра Сосонюка. Об этом, в субботу, 17 апреля, сообщили в пресс-службы ФСБ России. 

Известно, что Сосонюк в пятницу, 16 апреля, встретился с гражданином России, который, в свою очередь, передал секретную информацию из баз российских правоохранительных органов. В этот же день украинский дипломат был задержан с поличным. 

К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права,

- отметили в пресс-службе. 

Ранее мы писали, что  ФСБ задержала экстремиста "Таблиги Джамаат"* в Иваново. 

Фото: pixabay.com

Теги: украина, фсб россии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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