ФСБ задержала экстремиста "Таблиги Джамаат"* в Иваново

Мужчину обвиняют по части 2 статьи 282.2 УК РФ.

ФСБ России задержала экстремиста "Таблиги Джамаат"* в Ивановской области. По информации от силовиков, задержанный мужчина 1985-го года рождения стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 282.2 УК РФ за организацию деятельности экстремистского движения. Обвиняемый

Установлено, что обвиняемый участвовал в религиозных обрядах, проводимых международным религиозным объединением "Таблиги Джамаат"*, а также пропагандировал идеологию указанной организации. пресс-служба ФСБ по региону

Напомним, что террористическая "Таблиги Джамаат"* запрещена в России с 2009 года решением Верховного суда. Согласно постановлению инстанции, религиозное объединение было направлено на разрушение территориальной целостности государства, а также на дискриминацию населения по религиозному признаку. Также членов организации обвинили в поддержке международных террористов.

*Запрещенное на территории России экстремистское объединение.

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Фото и видео: Telegram/РИА Новости

Фото: Piter.tv