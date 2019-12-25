К Алексею Навальному допустили врачей не из системы ФСИН

Ранее его перевели в стационар областной больницы для осужденных по состоянию здоровья.

Оппозиционера Алексея Навального посетили четыре врача не из системы Федеральной службы исполнения наказания . Об этом сообщила ТАСС уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова заявила, что серьезных опасений нет. По ее словам Алексей Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь, также ему ставят капельницы.

Ранее СМИ сообщали, что оппозиционер согласился на капельницы с глюкозой.

Напомним, комиссия врачей приняла решение перевести Алексея Навального из ИК-2 в Покрове в стационар областной больницы для осужденных. Медучреждение расположено на территории ИК-3 во Владимирской области. Решение о переводе принимала комиссия врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН.

Ранее Кадыров призвал администрацию ИК-2 не выдавать Коран Навальному.

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