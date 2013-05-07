Алексея Навального переведут из колонии в стационар для осужденных

Врачи колонии, где содержится Навальный, оценивают его состояние как удовлетворительное.

Комиссия врачей приняла решение перевести Алексея Навального из ИК-2 в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.

Отмечается, что больница расположена на территории ИК-3 во Владимирской области. Решение о переводе принимала комиссия врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН. По сообщению пресс-службы, медучреждение "специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами".

В настоящее время врачами ИК-2 состояние здоровья Навального отмечается как удовлетворительное. С его согласия ему назначена витаминная терапия.

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Фото: Instagram / navalny