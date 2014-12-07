В Петербурге планируют провести протест в поддержку Навального

Митинг организуют весной.

Фонд борьбы с коррупцией* (признан Минюстом России НКО, выполняющим функции иностранных агентов) объявил дату крупной акции в поддержку Алексея Навального. Место и время протеста назвали Леонид Волков и Иван Жданов в ролике на YouTube канале политика.

По требованиям закона "О СМИ" Piter.tv не может публиковать дату и место проведения незаконного митинга.

Известно, что в конце прошлого месяца единомышленники Алексея Навального сообщили о намерении провести протестную акцию в поддержку политика, если наберется 500 тысяч участников. На сегодняшний день на сайте "Свободу Навальному" прошли регистрацию 457 тысяч граждан.

Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тысяч человек на нашем сайте - события развиваются слишком быстро", - отметил Жданов, директор ФБК* (признан Минюстом России НКО, выполняющим функции иностранных агентов)

Ранее на Piter.tv сообщили, что прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими организации Навального.

Фото: Piter.tv