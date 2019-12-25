Прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими организации Навального

Экстремистскими могут признать три оппозиционные организации, две из которых имеют статус НКО-иноагента.

Прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими организации российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении пресс-службы надзорного ведомства. Речь идет о ФБК*, ФЗПГ* (* - признаны Минюстом России НКО, выполняющими функции иностранных агентов) и "Штабы Навального".

По результатам проверки прокуратурой города Москвы в Московский городской суд направлено административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций "ФБК"*, "ФЗПГ"*, "Штабы Навального". пресс-служба столичной прокуратуры

Чиновники пояснили, что решение связано с осуществлением перечисленными организациями экстремистской деятельности. Прокуратура полагает, что НКО формируют условия для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. При этом НКО якобы поставили перед собой задачу изменить основы конституционного строя государства, включая методы цветной революции.

В интернет утекла база электронных адресов сторонников Навального.

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