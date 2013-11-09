Лукашенко: разделить Белоруссию на части ни у кого не получится

Он напомнил о планах создания Полесской народной республики в 90-х годах, что привело бы к разделению страны на части.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что ни у кого никогда не получится разделить республику на части, чтобы включить присвоенные территории в состав другого государства. Об этом информирует официальный сайт главы Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, в 1990-х годах шли разговоры о создании Полесской народной республики, что можно сравнить с разделением страны на части. По словам Лукашенко, в настоящее время он наблюдает повторение тех событий.

Все мечтают присоединить туда. Не получится! И даже без меня не получится. Все. Мы уже поняли, что у нас есть своя земля и своя страна, и мы никому ее не отдадим. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, ранее Лукашенко сообщил о планах заговорщиков по государственному перевороту в Белоруссии, а также покушении на него и его детей на параде Победы 9 мая. Подозреваемые были пойманы и дали признательные показания.

Ранее мы сообщали, Лукашенко считает, что после переворота в страну планировали ввести войска НАТО.

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