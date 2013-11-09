  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:40
117
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко: разделить Белоруссию на части ни у кого не получится

0 0

Он напомнил о планах создания Полесской народной республики в 90-х годах, что привело бы к разделению страны на части.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что ни у кого никогда не получится разделить республику на части, чтобы включить присвоенные территории в состав другого государства. Об этом информирует официальный сайт главы Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, в 1990-х годах шли разговоры о создании Полесской народной республики, что можно сравнить с разделением страны на части. По словам Лукашенко, в настоящее время он наблюдает повторение тех событий.

Все мечтают присоединить туда. Не получится! И даже без меня не получится. Все. Мы уже поняли, что у нас есть своя земля и своя страна, и мы никому ее не отдадим.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, ранее Лукашенко сообщил о планах заговорщиков по государственному перевороту в Белоруссии, а также покушении на него и его детей на параде Победы 9 мая. Подозреваемые были пойманы и дали признательные показания.

Ранее мы сообщали, Лукашенко считает, что после переворота в страну планировали ввести войска НАТО.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, военный переворот в белоруссии, покушение на александра лукашенко
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
петрова фелицитата
Сегодня 18:13

Скоро лето - приведи свое тело в порядок! Подкачаться и похудеть теперь возможно без диет и спорта, притом быстро и недорого. Реально рабочая штука и подходит даже самим ленивым, вот почитай мой опыт ----- http://bit.do/lblog

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии