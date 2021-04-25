Лукашенко считает, что после переворота в страну планировали ввести войска НАТО

По его словам, далее планировалось наступление на Россию со стороны Смоленска.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после осуществления государственного переворота заговорщики собирались просить ввести на территорию республики войска НАТО. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ОНТ.

По его словам, организаторы также рассчитывали на поддержку военнослужащих Белоруссии и внутренних войск.

Им надо было на сутки якобы прийти здесь к власти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава республики считает, что далее войска НАТО начали бы готовить наступление на Россию, так как Смоленск для этого является "хорошим трамплином".

Напомним, 17 апреля Лукашенко заявил, что на него и его детей готовилось покушение. В организации этого он обвинил руководство США. Однако в Белом доме эти заявления назвали безосновательными.

Ранее Лукашенко заявил, что организатор покушения на него "ответит на всю катушку".

Видео: Youtube/Телеканал ОНТ