Лукашенко завил, что на его устранение организаторы покушения выделили 10 миллионов долларов

Заговорщики рассматривали три сценария возможного покушения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для покушения на него разработали несколько сценариев. Об этом он сообщил агентству БелТА.

Глава республики сообщил, что в группу злоумышленников был внедрен человек, который исполнял роль продавшегося генерала.

По его словам, первый план заключался в убийстве президента на параде 9 мая. Лукашенко считает, что заговорщики отказались от этой идеи, потому что ее сложно было бы осуществить. Второй план – нападение на президентский кортеж. По заявлению президента Белоруссии злоумышленники хотели расстрелять его из гранатометов, но это было бы проблематично, потому как скорость автомобилей слишком велика для осуществления точного выстрела.

Третий сценарий заключался в нападении на загородную резиденцию Лукашенко, на которое "выделялось $10 млн, а на снайпера – $1 млн".

Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. <...> Мы контролировали их каждый шаг. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Путин прокомментировал сообщения о попытке госпереворота в Белоруссии.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА