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Лукашенко заявил, что организатор покушения на него "ответит на всю катушку"

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Ранее Федута и Зенкович сознались в содеянном.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал обещание, что юрист Юрий Зенкович, который обвиняется в подготовке государственного переворота и покушении на главу республики, "ответит на всю катушку". Об этом он сообщил телеканалу ОНТ.

По словам Лукашенко, Зенкович консультировался с американскими спецслужбами, а также ему было выдано американское гражданство для защиты.

Он ответит на всю катушку. И не потому, что это я, а потому, что он готовил государственный переворот.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, ранее ФСБ России сообщила о задержании белорусского политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича. Сообщается, что они собирались осуществить военный переворот 9 мая в Минске и покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Задержанные сознались в содеянном.

Ранее в Госдепартаменте США опровергли причастность к попыткам устранения Лукашенко.

Видео: Youtube/Телеканал ОНТ

 
Теги: александр федута, военный переворот в белоруссии, покушение на александра лукашенко, юрий зенкович
Категории: Новости России, Лента новостей,

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