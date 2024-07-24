Заявления в первые классы через "Госуслуги" подали почти 50 тыс. жителей Петербурга

Следующий этап начнется 6 июля, предоставив возможность родителям подать документы в любую школу, имеющую свободные места.

В Минцифры РФ завершили первый этап приема заявок на зачисление детей в начальные классы школ. Как сообщили в ведомстве, жители Петербурга активно воспользовались сервисом портала "Госуслуги", подав почти 50 тысяч заявлений онлайн.

Следующий этап начнется 6 июля, предоставив возможность родителям подать документы в любую школу, имеющую свободные места.

Кроме того, отмечается, что примерно половина всех поступивших обращений была обработана дистанционным способом. По числу электронных заявлений лидирует Санкт-Петербург, далее идут Свердловская область с показателем 47,2 тысячи и Республика Татарстан — 37,7 тысячи.

Ранее мы сообщили о том, что количество студентов, поступивших в петербургские и московские вузы, возросло на 51,9%.

Фото: Piter.TV