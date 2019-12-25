Количество студентов, поступивших в петербургские и московские вузы, возросло на 51,9%

Эксперты отмечают тенденцию усиления концентрации потока поступающих в ограниченное число регионов.

Исследование Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС показало значительный рост количества студентов, принятых в московские и петербургские высшие учебные заведения. Согласно опубликованному отчету, численность поступивших увеличилась на 51,9%, достигнув показателя в 329,4 тыс. человек по сравнению с уровнем 2017 года.

Так, в Москве за указанный период число зачисленных студентов выросло с 150,1 тыс. до 252,4 тыс., подняв долю московских вузов с 16,7% до 24,3% от общего объема студенчества по стране. Что касается Северной столицы, то там увеличение составило всего чуть более десяти тысяч человек — с 66,6 тыс. до 76,9 тыс., сохранив стабильную долю поступления на уровне 7,4%.

Эксперты отмечают тенденцию усиления концентрации потока поступающих в ограниченное число регионов. Так, если в 2017 году половину поступлений составляли студенты из двенадцати регионов, то к 2024 году данная цифра снизилась до девяти территорий, куда кроме Москвы и Петербурга вошли Республика Татарстан, Башкирия, Краснодарский край, Ростовская область, Свердловская область, Новосибирская область и Самарская область.

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Фото: Piter.TV