Подозреваемые в подготовке покушения на Александра Лукашенко признали вину

Они планировали покушение на Александра Лукашенко и его сыновей.

Юрист Юрий Зенкович и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев признали себя виновными. Об этом они заявили в эфире телеканала "ОНТ".

Канал обнародовал видео, на котором предполагаемые предполагаемые фигуранты дела о подготовке военного переворота и покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко признают свою вину.

Признаю свою вину. Григорий Костусев, лидер оппозиционной партии БНФ

Я признаю себя виновным. Юрий Зенкович, адвокат

Напомним, 17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на него и его детей планировали покушение. Также он заявил об организации военного переворота 9 мая. Ответственность за это Лукашенко возложил на спецслужбы США.

Ранее мы сообщали, Лукашенко считает, что после переворота в страну планировали ввести войска НАТО.

Видео: YouTube / Телеканал ОНТ