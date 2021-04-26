Подозреваемые в подготовке покушения на Александра Лукашенко признали вину

Юрист Юрий Зенкович и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев признали себя виновными. Об этом они заявили в эфире телеканала "ОНТ".
Канал обнародовал видео, на котором предполагаемые предполагаемые фигуранты дела о подготовке военного переворота и покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко признают свою вину.
Признаю свою вину.
Григорий Костусев, лидер оппозиционной партии БНФ
Я признаю себя виновным.
Юрий Зенкович, адвокат
Напомним, 17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на него и его детей планировали покушение. Также он заявил об организации военного переворота 9 мая. Ответственность за это Лукашенко возложил на спецслужбы США.
Ранее мы сообщали, Лукашенко считает, что после переворота в страну планировали ввести войска НАТО.
Видео: YouTube / Телеканал ОНТ
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