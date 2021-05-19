Путина возмутили слова Чернышенко о туристах в Долине гейзеров на Камчатке

Вице-премьер посетовал, что туристы "вытаптывают" природный объект.

Президент России Владимир Путин заявил, что его задели слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о посетителях Долины гейзеров на Камчатке. Об этом он сообщил в ходе совещания по реализации положений послания Федеральному собранию.

В течение мероприятия Чернышенко заявил, в Долину гейзеров нельзя пускать огромное количество народа, так как есть угроза, что "они просто там вытопчут все".

Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, <...> но как-то меня это задело все-таки. Они там "вытопчут все" — так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Владимир Путин, президент РФ

Также российский лидер отметил, что следует относиться к туристам как к близким людям, а также правильно организовать посещение объекта. Тогда, по его мнению, проблема исчезнет. Путин также призвал учесть опыт других государств в этом вопросе и своевременно вкладывать ресурсы в организацию.

Ранее мы сообщали, что Путин рассмотрит предложение о переносе переписи населения на октябрь.

Видео: kremlin.ru