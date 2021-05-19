Путин рассчитывает на ритмичное выполнение его послания 2021 года

Глава РФ обсудил с коллегами реализацию его инициатив в рамках послания к Федеральному собранию.

Российский президент Владимир Путин рассчитывает на ритмичное выполнение его послания к Федеральному собранию в течение 2021 года. Такое заявление политик сделал во время открытия заседания по реализации его инициатив членам правительства, региональным чиновникам, депутатам и сенаторам. Перечень поручений был утвержден 2 мая. Все высказанные главой государства идеи обрели форму, а задачи были поставлены перед управленцами. Установлены сроки выполнения поручений и ответственные за это исполнители.

Обращаю внимание: рассчитываю на эффективное, ритмичное выполнение поручений послания. Значительная часть предложений поступила и от партии "Единая Россия". Владимир Путин, президент РФ

Путин рассказал коллегам, что послание в 2021 году формировалось не с чистого листа. Формированию инициатив предшествовала работа с кабмином, администрацией президента, парламентскими фракциями. Политик призвал выполнить указы с таким результатом, которого от государства ожидают его граждане. В первую очередь речь идет о создании единой системы поддержки семей с детьми, дальнейшего развития в сферах образования и здравоохранения, защите окружающей среды и стимуляции бизнес-индустрии.

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Видео: kremlin.ru