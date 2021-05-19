Путин оценил уровень отношений с Китаем

По словам лидера РФ, отношения стран вышли на самый высокий в истории уровень.

Президент России Владимир Путин сообщил, что отношения Китая и РФ достигли высокого уровня. Об этом он заявил на церемонии начала строительства новых энергоблоков на Тяньваньской АЭС 19 мая.

По его словам, тесное сотрудничество Китая и России привело к достижению существенных успехов во всех областях. Глава российского государства отметил определенные успехи в сферах политики, экономики, а также культурного обмена.

За прошедшее с подписания договора время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях. Владимир Путин, президент РФ

Также российский лидер подчеркнул, что при сотрудничестве в сфере атомной энергии РФ и Китай неуклонно выполняли все достигнутые договоренности. Так в КНР был создан экспериментальный реактор на быстрых нейтронах, а Россия осуществила в Китай поставки радионуклидных тепловых блоков, которые используются в космической области КНР.

Ранее Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых блоков АЭС в КНР.

Видео: kremlin.ru