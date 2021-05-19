Путин рассмотрит предложение о переносе переписи населения на октябрь

Президент Владимир Путин заявил, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь. Об этом глава государства сообщил секретарь генерального совета политической партии "Единая Россия" Андрею Турчаку. Ранее представитель фракции в парламенте заявил, что мероприятие будет логично перенести по датам, чтобы оно не пересекалось с предвыборной кампанией в Государственную Думу.
Хорошо. Это тоже рассмотрим обязательно.
Владимир Путин, президент РФ
Путин рассчитывает на ритмичное выполнение его послания 2021 года.
Видео: kremlin.ru
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