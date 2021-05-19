Путин рассмотрит предложение о переносе переписи населения на октябрь

С инициативой к президенту обратился Андрей Турчак.

Президент Владимир Путин заявил, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь. Об этом глава государства сообщил секретарь генерального совета политической партии "Единая Россия" Андрею Турчаку. Ранее представитель фракции в парламенте заявил, что мероприятие будет логично перенести по датам, чтобы оно не пересекалось с предвыборной кампанией в Государственную Думу.

Хорошо. Это тоже рассмотрим обязательно. Владимир Путин, президент РФ

Путин рассчитывает на ритмичное выполнение его послания 2021 года.

Видео: kremlin.ru

