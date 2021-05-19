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Путин рассмотрит предложение о переносе переписи населения на октябрь

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С инициативой к президенту обратился Андрей Турчак.

Президент Владимир Путин заявил, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь. Об этом глава государства сообщил секретарь генерального совета политической партии "Единая Россия" Андрею Турчаку. Ранее представитель фракции в парламенте заявил, что мероприятие будет логично перенести по датам, чтобы оно не пересекалось с предвыборной кампанией в Государственную Думу. 

Хорошо. Это тоже рассмотрим обязательно.

Владимир Путин, президент РФ

Путин рассчитывает на ритмичное выполнение его послания 2021 года.

Видео: kremlin.ru
 

Теги: андрей турчак, владимир путин, всероссийская перепись населения
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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