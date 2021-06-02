Путин: организация детского отдыха является важнейшей задачей для России

Он призвал ведомства РФ отнестись к этому вопросу с большой ответственностью.

Президент России Владимир Путин заявил, что организация детского отдыха является важнейшей задачей для всей страны. Об этом он сообщил в ходе совещания с правительством РФ.

По мнению главы государства, все ведомства страны должны отнестись к организации отдыха детей с большой ответственностью

Министерство просвещения - это профильное ведомство, которое занимается организацией детского отдыха, координацией этой работы, но прошу вас всех по своим линиям деятельности иметь в виду, что это важнейшая задача для страны в целом, для всех уровней власти, управления. Владимир Путин, президент России

Глава государства также призвал российские ведомства отнестись ответственно к организации данной работы в летний период.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно возместить средства за путевки в детские лагеря. Для этого он предложил увеличить финансирование данной президентской программы. Мишустин отметил, речь идет о возмещении средств тем, кто приобрел летние путевки в детские лагеря до того момента, как по стране был введен специальный кэшбек.

Ранее Путин призвал главу "Сургутнефтегаза" поддержать многодетные семьи.

Видео: kremlin.ru