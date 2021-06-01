Путин призвал главу "Сургутнефтегаза" поддержать многодетные семьи

Глава государства побеседовал с семьями в ходе видеоконференции.

Президент России Владимир Путин призвал генерального директора "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова помочь многодетным родителям, которые работают в его компании. Об этом он сказал в ходе онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Один мужчина, в семье которого 12 детей, в беседе с главой государства сообщил, что он работает водителем в "Сургутнефтегазе". Путин поинтересовался у него размером заработной платы и мерами поддержки со стороны компании, на которую тот трудится. Мужчина ответил, что получает около 100 тысяч рублей в месяц, а в прошлом году ему выдали путевку в санаторий – правда, бесплатная она только для него, а за членов семьи придется доплачивать.

Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи <...> Пусть он посмотрит в "Сургутнефтегазе" — компания большая, богатая, такие семьи многодетные мог бы поддержать напрямую. Владимир Путин, президент РФ

Позже глава государства обратился к Богданову, предположив, что тот сможет помочь, а также поблагодарил членов семьи водителя "Сургутнефтегаза" за такую большую семью.

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