Путин: власти на местах будут расширять программы поддержки семей

Глава РФ назвал основу для будущего страны.

Российский президент Владимир Путин рассчитывает на то, что власти на местах будут расширять программы поддержки семей. Об этом глава государства рассказал во время встречи с гражданами, получившими в награду орден "Родительская слава". Политик пообещал, что региональные правительства будут концентрировать материальные ресурсы для решения социальных задач.

Будем постоянно наращивать здесь наши усилия, концентрировать дополнительные ресурсы. Рассчитываю, что и местные власти будут расширять программы поддержки семей и в первую очередь, конечно, больших, многодетных, чутко, оперативно реагировать на их проблемы и запросы. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер напомнил собравшимся о том, что для РФ многодетные семьи являются основной будущего развития, а также продолжением тысячелетней истории государства как единой нации и народа.

Путин предложил разрешить Генпрокуратуре защищать Россию в иностранных судах.

Видео: YouTube / Россия 24