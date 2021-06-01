Путин и Лукашенко обсудили открытие рейсов в Крым

Лукашенко попросил Путина подумать, как белорусам попадать в Крым.

Белоруссия и Россия находятся на стадии обсуждения вопроса об открытии авиарейсов в Крым. Об этом сообщил Александр Лукашенко. По его словам, тема перелетов в Крым поднималась им на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Поводом для обсуждения стало закрытие Украиной своего воздушного пространства для авиакомпаний Белоруссии.

У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину: кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. - напомнил Лукашенко.

Лукашенко сказал Путину: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают".

По словам белорусского лидера, вопрос об открытии авиарейсов в Крым уже прорабатывают компетентные ведомства.

Ранее Путин и Лукашенко поручили Минтрансам определить российские города для полетов "Белавиа".

Видео: Telegram / @pul_1