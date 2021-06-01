Путин и Лукашенко поручили Минтрансам определить российские города для полетов "Белавиа"

Белорусские авиалинии могут начать летать в Сочи, на Кубань и в Казань.

Российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поручили Минтрансам определить города для полетов "Белавиа". Об этом политик рассказал на совещании в Минске. Мероприятие было посвящено вопросам сотрудничества с Москвой. Местные специалисты полагают, что в первую очередь местом стыковки для туристов станет столица РФ. Изучается возможность организации перелетов в Краснодарский край, Сочи, Казань и другие города.

Нам главное - дать работу нашим пилотам и задействовать те самолеты, которые мы с таким трудом в непростое время закупали. А у нас серьезно обновился парк самолетов. Я обещал, что "Белавиа" мы в беде не бросим. Дело нашей чести поддержать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик уточнил, что ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, для "Белавиа" было закрыто западное направление. Лукашенко заметил, что около 25% проблем по авиасообщению связаны с распространением коронавируса по миру. В Минске уверены, что государственный бюджет недополучит из-за закрытия воздушного пространства ЕС гораздо меньше, чем сами страны, которые ввели эти меры.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого

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