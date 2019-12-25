В России выявили более тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса

Самым распространенным вариантом мутации COVID-19 в России остается британский штамм.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России более тысячи случаев заражения мутировавшими штаммами коронаивруса. Об этом она рассказала на брифинге на Петербургском международном экономическом форуме.

На сегодняшний день мы выделили более 1 000 изолятов, самые требующие внимания варианты вируса, по рекомендациям ВОЗ, - это британский, индийский и южноафриканский из тех, которые выделены у нас. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

70% от этих заражений приходится на британский штамм, а 24% - на индийский. Ещё 6% пациентов с мутировавшим коронавирусом заболели южноафриканским штаммом.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 27 тыс. человек

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