За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 27 тыс. человек

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по телефону "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 28719 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 12856 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне на ПМЭФ зафиксировали единичные случаи подозрения на инфекционное заболевание. Всех граждан с повышенной температурой будут госпитализировать с форума. Все участники ежедневно сдают ПЦР-тест.

Фото: Piter.TV