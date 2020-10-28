За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 27 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 28719 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.
Операторы обработали 12856 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Накануне на ПМЭФ зафиксировали единичные случаи подозрения на инфекционное заболевание. Всех граждан с повышенной температурой будут госпитализировать с форума. Все участники ежедневно сдают ПЦР-тест.
Фото: Piter.TV
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