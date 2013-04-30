На ПМЭФ зафиксировали единичные случаи госпитализации из-за COVID-19

Госпитализируют даже тех, у кого есть подозрение на инфекционное заболевание.

В пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга сообщили о том, что на ПМЭФ есть единичные случаи госпитализаций гостей и участников форума.

Медицинскую помощь готовы оказать 20 стационаров. При подозрении на коронавирус или подтвержденном тесте людей будут госпитализировать в инфекционные больницы. В "Экспофоруме", аэропорту Пулково и на Московском вокзале дежурят бригады Городской станции скорой медицинской помощи.

Ранее стало известно о том, что 18-летнюю девушку-волонтера отвезли в "Ленэкспо".

Фото: Piter.TV