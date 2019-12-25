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Волонтера ПМЭФ госпитализировали в "Ленэкспо"
Сегодня, 14:48
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Волонтера ПМЭФ госпитализировали в "Ленэкспо"

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Для людей, у которых подозревают инфекционное заболевание, подготовили койки.

Волонтера из Москвы госпитализировали с Петербургского международного экономического форума 2-го июня. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". 

Девушке 18 лет. Волонтера доставили во временный госпиталь в "Денэкспо". По всей видимости, у нее подозревают инфекционное заболевание.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов предупредил, что людей с повышенной температурой на ПМЭФ сразу же будут госпитализировать. Все участники форума должны ежедневно сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Напомним, сегодня "нулевой" день форума. 

Фото: Piter.TV

Теги: волонтер, госпитализация, пмэф
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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