Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня

День считается "нулевым": деловая программа начнется завтра, 3 июня.

В среду, 2 июня, стартует Петербургский международный экономический форум. Он будет проходить в КВЦ "Экспофорум".

Главная тема форума — "Снова вместе. Экономика новой реальности". Основные мероприятия начнутся 3 июня, 2 июня считается "нулевым" днем. Деловую программу разделили на 4 блока: "Объединяя усилия во имя развития", "Национальные цели развития: от задач к результатам", "Технологии, расширяющие горизонты" и "Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы".

4 июня ожидается визит президента Владимира Путина. Он выступит на пленарном заседании. Участниками форума станут эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц. Они примут участие посредством видеоконференции.

5 июня пройдет Международный молодежный экономический форум. В этот день пройдут дискуссии по темам: "Предприниматели XXI века: реальные ценности нового времени", "Создание инклюзивных стартапов", "Новая элита. Как накопленные знания конвертируются в капитал" и другим.

В этом году к участникам строгие требования — чтобы попасть на площадку, нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что ситуация с коронавирусом в городе в преддверии ПМЭФ непростая, но управляемая. Для участников развернуто более 50 пунктов ПЦР-тестирования.

Фото: forumspb.com