Мария Михайлова представила проект "Килиград" на Международном экономический форуме "Карелия 20/24"

Экономический форум в Карелии уже давно стал важной платформой для поиска путей развития межрегионального сотрудничества и привлечения инвестиций.

Международный экономический форум "Карелия 20/24", который проходит с 12 по 13 сентября 2024 года в Петрозаводске, стал одной из ключевых площадок для обсуждения экономических и инвестиционных вопросов в Северо-Западной части России. Более 400 участников из 30 регионов страны, а также делегации из Китая, Турции и Беларуси собрались для обсуждения актуальных вызовов в условиях трансформации экономики. Среди множества представленных проектов особое внимание было уделено выступлению Марии Михайловой, которая представила туристическую агломерацию "Килиград" — один из наиболее амбициозных проектов в сфере туризма в Карелии.

Карелия как точка притяжения для инвесторов

Экономический форум в Карелии уже давно стал важной платформой для поиска путей развития межрегионального сотрудничества и привлечения инвестиций. В этом году форум особенно акцентирует внимание на вопросах трансформации экономики в условиях внешних вызовов, государственно-частном партнерстве и создании благоприятных условий для инвесторов.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков отметил значительный рост инвестиций в регионе за последние годы, что делает Карелию одним из лидеров по динамике роста на Северо-Западе России. За последние четыре года инвестиции в республику выросли на 44%, что стало серьезным стимулом для социально-экономического развития региона. Важную роль в этом играют проекты в сфере туризма, которые способствуют росту малых и средних предприятий и укрепляют экономику.

Генеральный директор технопарка "ИнФинТех", глава IT-компании RC GROUP, член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Мария Михайлова, представляющая проект "КилиГрад", в рамках форума выступила с презентацией и рассказала о перспективах этого масштабного туристического проекта. Михайлова активно взаимодействует с местными властями и предпринимательским сообществом, обсуждая развитие инфраструктуры, туризма и создание новых рабочих мест. Ранее она провела встречу с главой Петрозаводска Инной Колыхматовой, на которой обсуждались возможности сотрудничества в рамках реализации проекта "Килиград".

"КилиГрад" — это не просто туристический проект. Это полноценная городская агломерация с уникальной концепцией, которая соединяет в себе отдых, бизнес и инновации. Мы стремимся создать пространство, которое будет интересно и туристам, и предпринимателям, — отметила Михайлова на встрече с Колыхматовой.

На форуме глава "ИнФинТеха" напомнила, что проект в текущем году занял почетное второе место в "Топ инвестиционных проектов в туризме" в рамках Российского туристического форума "Путешествуй!", организованного фондом "Росконгресс", что демонстрирует его инвестиционное значение на федеральном уровне. По ее мнению, "КилиГрад" - масштабный проект, который даст возможность заинтересованным лицам поучаствовать в масштабном и значимом начинании. "КилиГрад" уже вызвал большой интерес со стороны ивесторов.

Мы приглашаем инвесторов, строителей – любых партнеров проекта. Пожалуйста, мы открыты. Проект громадный как вы видите, поэтому конечно же всем найдется место, партнерство – это очень перспективно, – резюмировала Михайлова.

Также на мероприятии выступили министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев, председатель комиссии по инвестициям Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов и другие политические и общественные деятели и инвесторы.

О проекте "Килиград": IT-курорт для жизни и работы

Проект "Килиград" представляет собой крупную туристическую агломерацию, призванную стать центром развития туризма и инвестиций в Карелии. Расположенный на территории более 7,5 тысяч гектаров, "КилиГрад" объединит в себе различные зоны для отдыха, бизнеса и жизни. Он призван обеспечить приток туристов и создание рабочих мест. Планируется, что реализация проекта позволит повысить долю туризма в ВРП Карелии и раскрыть туристический потенциал региона. Сроки его реализации составляют 12 лет.

Ключевые зоны проекта будут включать:

– Горнолыжный комплекс и Ледовый дворец, которые создадут условия для круглогодичного отдыха и привлекут туристов как зимой, так и летом.

– Прогулочные зоны и этнопарк, где гости смогут насладиться природой Карелии, а также погрузиться в культурное наследие региона.

– Жилые комплексы различной этажности для постоянного и временного проживания.

– Технопарк и IT-деревня, которые станут площадками для развития инновационных компаний и технологий, создавая условия для привлечения высококвалифицированных специалистов.

Проект также включает объекты для активного отдыха, такие как гольф-поле, зоны для водных видов спорта и спортивные комплексы. Такой комплексный подход позволит "КилиГраду" стать центром притяжения туристов со всей России и из-за рубежа.

Значение проекта для региона

"Килиград" имеет стратегическое значение для Карелии и ее экономики. Реализация проекта поможет значительно увеличить туристический поток в регион, с прогнозируемым ростом до 5 миллионов человек в течение трех лет. Это, в свою очередь, положительно скажется на налоговых поступлениях, обеспечит создание порядка 12 тысяч рабочих мест и станет катализатором развития местной инфраструктуры.

Проект также направлен на решение задачи увеличения доли туризма в валовом региональном продукте до 8%, что подчеркнет стратегическую значимость туристического сектора для Карелии. Кроме того, "Килиград" призван стимулировать развитие сопутствующих отраслей, таких как гостиничный бизнес, ресторанный сектор и различные сферы обслуживания.

Выступление Марии Михайловой на форуме "Карелия 20/24" вызвало интерес у представителей международного и российского бизнес-сообщества. В ходе презентации она подробно рассказала о ключевых аспектах проекта "Килиград", его социальной и экономической значимости для региона, а также о перспективах привлечения инвестиций. Участие в форуме предоставляет уникальные возможности для заключения новых партнерских соглашений и расширения сотрудничества с ведущими компаниями и инвесторами.

Международный экономический форум "Карелия 20/24" стал важной площадкой для обсуждения вопросов трансформации экономики и перспектив межрегионального сотрудничества. Проект "Килиград", представленный на форуме Марией Михайловой, играет важную роль в развитии туристической инфраструктуры Карелии и создании новых возможностей для региона. Включение Карелии в число ключевых туристических направлений России свидетельствует о ее растущем потенциале, и реализация проекта "Килиград" может стать важным шагом на пути к укреплению экономического и туристического статуса республики.

Фото: Telegram/ Мария Михайлова RC