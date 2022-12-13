Президент ЮАР приедет в Петербург на саммит Россия — Африка

Президент ЮАР Сирил Рамафоса согласился принять участие в саммите Россия — Африка. Встреча политиков пройдет в Петербурге. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на посла республики в Москве Мзувукиле Макетуку.
Лидер государства примет участие во втором саммите. Он запланирован на период с 26 по 29 июля.
Также глава ЮАР посетит международный экономический форум, который проходит каждый год. Он состоится с 14 по 17 июня.
Ранее на Piter.tv: посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина в стране.
Фото: Piter.tv
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