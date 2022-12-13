Посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина в стране

Также посол отметил, что в школах ЮАР проходят историю России в XX веке.

Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука рассказал о высокой популярности президента РФ Владимира Путина в стране. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

Комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от том, что "многие жители Африки не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Путин", посол отметил, что в ЮАР не найдется ни одного ребенка, который не знал бы о российском лидере.

Даже моя десятилетняя внучка знает. Так что я сомневаюсь, что есть хоть один южноафриканец, который не знает Путина. Мзувукиле Макетука, посол ЮАР в Москве

Также посол отметил, что в школах ЮАР проходят историю России в XX веке.

Ранее посол заявил, что ЮАР ждет Путина на саммит БРИКС.

Видео: Telegram / РИА Новости