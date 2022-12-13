Посол ЮАР рассказал о высокой популярности Путина в стране

Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука рассказал о высокой популярности президента РФ Владимира Путина в стране. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".
Комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от том, что "многие жители Африки не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Путин", посол отметил, что в ЮАР не найдется ни одного ребенка, который не знал бы о российском лидере.
Даже моя десятилетняя внучка знает. Так что я сомневаюсь, что есть хоть один южноафриканец, который не знает Путина.
Мзувукиле Макетука, посол ЮАР в Москве
Также посол отметил, что в школах ЮАР проходят историю России в XX веке.
Ранее посол заявил, что ЮАР ждет Путина на саммит БРИКС.
Видео: Telegram / РИА Новости
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