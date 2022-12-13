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Посол Мзувукиле Макетука: ЮАР ждет Путина на саммит БРИКС

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По его словам, это первый очный саммит после начала пандемии коронавируса

ЮАР ждет президента России Владимира Путина на саммит БРИКС, который пройдет в августе в одном из городов африканской страны. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью "РИА Новости".

По его словам, это первый очный саммит после начала пандемии коронавируса. Посол добавил, что ЮАР пригласила на саммит БРИКС президентов всех стран.

Теперь от Путина и Кремля будет зависеть, приедет ли он. Но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его.

Мзувукиле Макетука, посол ЮАР в Москве

Ранее Путин отметил важность ракетно-космической отрасли

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: брикс, владимир путин, мзувукиле макетука, посол юар, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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