Посол Мзувукиле Макетука: ЮАР ждет Путина на саммит БРИКС

ЮАР ждет президента России Владимира Путина на саммит БРИКС, который пройдет в августе в одном из городов африканской страны. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука в интервью "РИА Новости".
По его словам, это первый очный саммит после начала пандемии коронавируса. Посол добавил, что ЮАР пригласила на саммит БРИКС президентов всех стран.
Теперь от Путина и Кремля будет зависеть, приедет ли он. Но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его.
Мзувукиле Макетука, посол ЮАР в Москве
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Видео: Telegram / РИА Новости
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