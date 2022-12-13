Президент предложил Борисову начать обсуждение целого ряда вопросов, которых "накопилось немало".

Президент РФ Владимир Путин отметил важность ракетно-космической отрасли. Об этом он заявил на встрече с директором госкорпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым.

Глава государства отметил, что ракетно-космическая отрасль является наукой, народным хозяйством и обороноспособностью страны. Путин предложил Борисову начать обсуждение целого ряда вопросов, которых "накопилось немало". К ним относятся сроки исполнения контрактов, экономика отрасли в целом, финансовое состояние, планы развития".

Ранее Борисов заявил, что планы по созданию второй очереди Восточного будут выполнены в срок.

Видео: kremlin.ru