Президент РФ Владимир Путин отметил важность ракетно-космической отрасли. Об этом он заявил на встрече с директором госкорпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым.
Глава государства отметил, что ракетно-космическая отрасль является наукой, народным хозяйством и обороноспособностью страны. Путин предложил Борисову начать обсуждение целого ряда вопросов, которых "накопилось немало". К ним относятся сроки исполнения контрактов, экономика отрасли в целом, финансовое состояние, планы развития".
Ранее Борисов заявил, что планы по созданию второй очереди Восточного будут выполнены в срок.
Видео: kremlin.ru
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