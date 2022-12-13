Гендиректор "Роскосмоса" встретился с Владимиром Путиным.

Глава российской государственной космической корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов заявил, что планы по созданию второй очереди Восточного будут выполнены в срок. Об этом специалист упомянул в ходе выступления перед главой государства Владимиром путиным в Москве. Он пояснил, что строительные работы ведутся в ритмичном формате. Все мероприятия должны быть завершены к середине 2023 года, а монтажные работы - к концу текущего года. В это же время будет подготовлена площадка к запускам.

На космодроме Восточный работы выполняются достаточно ритмично, планы второй очереди по созданию стартового комплекса для "Ангары-А5" будут выполнены в срок. Поэтому здесь ситуация стабилизирована. Юрий Борисов, глава "Роскосмоса"

Чиновник добавил, что работа по выполнению государственного оборонного заказа ведется "Роскосмосом" в штатном режиме. Юрий Борисов добавил, что космическая отрасль, как и национальная сфера оборонно-промышленного комплекса, занимается всеми запланированными проектами и делает все возможное для того, чтобы выполнить их в срок.

Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором будет спускаться на землю в беспилотном режиме.

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