ПМЭФ-2026 в Петербурге сделает ставку на отечественных предпринимателей

ПМЭФ-2026 пройдет в начале июня с упором на российский бизнес и бренды.

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума обсудил подготовку ПМЭФ-2026, который пройдет с 3 по 6 июня 2026 года и сосредоточится на поддержке российского бизнеса и продвижении национальной продукции.

В Москве состоялось заседание организационного комитета ПМЭФ, на котором были рассмотрены ключевые вопросы подготовки форума. В числе приоритетов — развитие транспортной и инженерной инфраструктуры города, обеспечение общественной и медицинской безопасности, а также круглосуточная работа городских служб. Особое внимание уделяется информированию жителей и бизнеса о возможных изменениях в период проведения форума, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.

Деловая программа ПМЭФ-2026 будет ориентирована на поддержку отечественного предпринимательства и российских брендов. На площадках форума продолжат реализовываться проекты по продвижению национальной продукции в рамках программ "Покупай российское!" и "Выбирай своё".

Одним из центральных событий станет международный молодежный форум "День будущего", где особый акцент будет сделан на поддержку инициатив молодых ученых, инженеров и предпринимателей, формирующих будущее страны. Культурная программа ПМЭФ-2026 будет представлена фестивалем "Петербургские сезоны", демонстрирующим богатое культурное наследие и многообразие Северной столицы.

