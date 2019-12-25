Губернатор назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Глава города отметил, что с января и до середины мая снижались и заболеваемость коронавирусом, и количество госпитализаций.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что ситуация с коронавирусом в городе в преддверии ПМЭФ непростая, но управляемая. Об этом сообщило РИА Новости.

Глава города отметил, что с января и до середины мая снижались и заболеваемость коронавирусом, и количество госпитализаций. В Петербурге в преддверии форума развернули дополнительные инфекционные койки, усилен контроль за соблюдением эпидемиологических мер.



ПМЭФ пройдет с 2 по 5 июня в "Экспофоруме". Власти Петербурга подпишут на ПМЭФ ряд важных соглашений для жизни города.

Фото: Piter.tv