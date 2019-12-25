Власти Петербурга подпишут на ПМЭФ ряд важных соглашений для жизни города

Договоренности с рядом крупных компаний уже достигнуты.

Власти Петербурга готовятся подписать на ПМЭФ ряд важных соглашений, касающихся всех сфер жизни в городе. В их числе финансы, транспорт, строительство объектов здравоохранения, культуры и спорта. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в эфире "Радио России".

Градоначальник не уточнил точное количество и сумму контрактов. Однако он сказал, что договоренности с рядом крупных компаний уже достигнуты. В частности, с "Газпромом" была согласована рабочая карта по развитию рынка газомоторного топлива. В ближайшие три года планируется перевести на газ общественный транспорт и коммунальную технику, построить 25 газовых заправок.

Кроме того, Петербург расширяет партнерство с РЖД. На форуме будет подписано соглашение о совместном развитии квантовых технологий в линиях коммуникации.

ПМЭФ состоится 2-5 июня и пройдет очно с соблюдением всех мер безопасности. Основная тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках ПМЭФ запланировано более 100 дискуссий.

Ранее мы писали, что бизнес-омбудсмен Татулова отказалась от участия в ПМЭФ из-за билета за 960 тысяч.

Фото: forumspb.com