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Бизнес-омбудсмен Татулова отказалась от участия в ПМЭФ из-за билета за 960 тысяч
Сегодня, 7:25
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Бизнес-омбудсмен Татулова отказалась от участия в ПМЭФ из-за билета за 960 тысяч

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Она подала заявку как предприниматель, а не общественный деятель.

Основательница сети кафе "Андерсон", омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова отказалась от участия в ПМЭФ из-за высокого ценника для предпринимателей. Организаторы предложили ей заплатить 960 тысяч рублей, чтобы выступить на форуме. Об этом она рассказала в Facebook.

Татуловой пришло официальное приглашение на форум, подписанное советником президента России Антоном Кобяковым. После жалобы организаторы ПМЭФ согласились предоставить предпринимателю бесплатный доступ на форум.

В фонде "Росконгресс" пояснили, что Татулова подала заявку как представитель бизнеса, поэтому ей предложили оплатить участие. Бесплатный доступ на форум обеспечивается общественным деятелям, представителям госструктур и официальным лицам в рамках установленных квот. Бизнесменам необходимо оплатить свое участие, поскольку форум проводится за счет участников.

Ранее мы писали, что в этом году число участников ПМЭФ не превысит 5 тысяч из-за пандемии.

Фото: Facebook / Анастасия Татулова

Теги: анастасия татулова, пмэф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Аноним
Сегодня 9:37

это они свой междусобойчик фильтруют чтобы не дай бог юродиевые не прорвались.вдруг туфли от бриони испачкают

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