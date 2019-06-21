В Великобритании заявили об изменении основных симптомов коронавируса

Специалисты Королевского колледжа Лондона заявили об изменении общих симптомов COVID-19. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на издание "Mirror".
По данным СМИ, в настоящее время мутации коронавируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами заболевания стали головная боль, насморк и боль в горле. По словам профессора колледжа Тима Спектора, индийский штамм сегодня напоминает по всем признакам обычную простуду.
Больной считает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие, как раньше.
Тим Спектор, профессор Королевского колледжа
Он призвал людей с такими симптомами оперативно обращаться к медикам и соблюдать все необходимые меры предосторожности. Спектор также отметил, что люди привыкли к "классическим" симптомам COVID-19, поэтому практически не обращают внимание на иные изменения.
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Фото: pixabay.com
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