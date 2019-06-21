Собянин продлил москвичам нерабочие дни из-за COVID-19

Количество новых случаев заражения COVID-19 выросло в столице до пиковых значений прошлого года.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение установить нерабочие дни с 15 по 19 июня в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в российской столице. Об этом он написал на своем сайте.

По его словам, заработная плата для работников будет сохранена. Собянин уточнил, что меры по продлению выходных не касаются организаций, осуществляющих свою деятельность по функционированию инфраструктуры города, а также оборонных предприятий.

Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он подчеркнул, что принимал такое решение, исходя из мнений эпидемиологов. Глава российской столицы уверен, что данные меры смогут остановить распространение COVID-19. По его словам, за последнюю неделю ситуация с коронавирусной инфекцией дошла до уровня 2020 года.

Ранее в Министерстве здравоохранения России объяснили рост заболеваемости COVID-19 в стране несоблюдением масочного режима.

Фото: ВК/Сергей Собянин