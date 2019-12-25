Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России несоблюдением масочного режима

Также в России пока не сформировался коллективный иммунитет.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко считает, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан в том числе с несоблюдением населением мер предосторожности. Об этом министр заявил во время общения с журналистами.

В первую очередь население должно помнить о том, что защита является коллективной и формирование именно коллективного иммунитета является основополающим для блокирования распространения. Это первое. Второе - это соблюдение масочного режима и дистанцирования, ограничительных мероприятий всех, до набора именно коллективного иммунитета. Это принципиально важная позиция. Михаил Мурашко, глава Минздрава

Также министр пожаловался, что люди постоянно спрашивают про третью волну коронавируса, но при этом ничего не делают для профилактики. Он также заметил, что сейчас хорошее время поставить вакцину от COVID-19.

Ранее мы сообщали, что в Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в ресторанах и ТРЦ

Фото: pixabay