В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в ресторанах и ТРЦ

Нарушителям режима грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

В Москве усиливают контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в заведениях общественного питания, торговых центрах и ночных клубах. Эта мера стала необходимой в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, заявил журналистам начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

С сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан. Евгений Данчиков, начальник Главконтроля

Также власти столицы будут следить за предприятиями и организациями, которые были замечены на несоблюдении санитарных норм и правил. Уполномоченные сотрудники првительства и Роспотребнадзора, а также полиция будут проводить рейды. Особое внимание обещают уделять торговым и развлекательным центрам, кафе, барам и ресторанам, а также летним верандам при них, ночным клубам и концертам.

Данчиков напомнил, что за нарушение масочно-перчаточного режима выписывают штраф 4-5 тысячи рублей. Юридическим лицам могут выписать штраф от 300 тысяч до миллиона, а в случае повторного нарушения закрыть заведение на 90 суток.

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