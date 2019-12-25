В России впервые с марта выявили более 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Общее количество зараженных увеличилось до 5 156 250.

На территории России число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 10 407. Об этом информирует федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что это является максимальным показателем с начала марта текущего года. Общее количество зараженных увеличилось до 5 156 250.

По данным оперштаба, число смертей от COVID-19 за сутки возросло на 20 в сравнении с предыдущим днем, что составило 399. На данный момент коронавирус стал причиной летального исхода 124 895 граждан РФ.

За сутки выздоровели более 9 800 пациентов, их общее число за весь период пандемии составило 4 761 899 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в соцучреждениях РФ была лучше, чем в Европе. По его словам, во многом в этом заслуга социальных работников РФ, которые во время пандемии коронавируса подошли к своей работе с большой ответственностью.

Ранее в Минздраве рассказали, что "Спутник Лайт" предназначен в первую очередь для молодежи.

Фото: cтопкoронaвирус.рф, pixabay.com