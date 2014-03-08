В Минздраве рассказали, что "Спутник Лайт" предназначен в первую очередь для молодежи

Вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».

Однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" в первую очередь предназначена для молодежи. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев на пленарном заседании в Госдуме.

Прежде всего следует отметить, что эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего на студентов. Олег Гриднев, замглавы Минздрава РФ

Он отметил, что во время исследований однократное применение вакцины показала хороший результат у молодых людей. У них вырабатывался иммунитет, а анализы фиксировали хороший уровень антител.

Вакцина "Спутник Лайт" имеет эффективность 79,4% с 28-го дня после укола. Препарат является первым компонентом вакцины "Спутник V".

Также Гриднев в Госдуме заявил, что вакцинация от COVID-19 останется добровольной при внесении в календарь прививок

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