Минздрав: вакцинация от COVID-19 останется добровольной при внесении в календарь прививок

Внесение вакцинации в календарь необходимо для определения источника финансирования.

Заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что вакцинация от коронавируса останется добровольной, когда ее внесут в национальный календарь прививок. Об этом он заявил в ходе выступления в Государственной Думе.

По его словам, внесение вакцинации в данный календарь является формальностью для урегулирования вопросов, которые заключаются в определении источника финансирования.

Принцип добровольности сохраняется, и ни в коей мере оно в данном законопроекте не регламентируется. Олег Гриднев, замглавы Минздрава России

Он подчеркнул, что в настоящее время вакцина от COVID-19 закупается на средства резервного фонда правительства РФ.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, сколько стоит российская вакцина от коронавируса "Спутник-V". По его словам, цена препарата с учетом доставки составляет примерно 900 рублей. Министр отметил, что для жителей РФ вакцину закупает государство.

Ранее Володин опроверг появление обязательной прививки от COVID-19.

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