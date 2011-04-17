Володин опроверг появление обязательной прививки от COVID-19

Вакцинация от COVID-19 не станет обязательной после включение её в национальный календарь профилактических прививок. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Завтра, 8 июня, Госдума будет в первом чтении рассматривать законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок.
Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания. Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так! Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него
Вячеслав Володин, спикер Госдумы
Володин отметил, что отказ от прививки – это выбор человека. Законом это никак не регулируется. Он добавил, что желающие сделать прививку смогут делать её бесплатно.
Спикер Госдумы предупредил, что вирус коварен и прививки помогают снижать уровень заболеваемости.
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Фото: pixabay
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