Володин опроверг появление обязательной прививки от COVID-19

На этой неделе Госдума во первом чтении рассмотрит законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок.

Вакцинация от COVID-19 не станет обязательной после включение её в национальный календарь профилактических прививок. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Завтра, 8 июня, Госдума будет в первом чтении рассматривать законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок.

Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания. Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так! Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Володин отметил, что отказ от прививки – это выбор человека. Законом это никак не регулируется. Он добавил, что желающие сделать прививку смогут делать её бесплатно.

Спикер Госдумы предупредил, что вирус коварен и прививки помогают снижать уровень заболеваемости.

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