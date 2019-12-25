Мурашко назвал стоимость вакцины "Спутник V"

Он напомнил, что для россиян препарат закупает государство.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, сколько стоит российская вакцина от COVID-19 "Спутник-V". Об этом он рассказал "РИА Новости".

По его словам, цена препарата с учетом доставки составляет примерно 900 рублей. Мурашко отметил, что для жителей РФ вакцину закупает государство.

Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию - "Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам не обнаружило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части в рамках исследования российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Ранее мы сообщали, что Монголия открывает въезд россиянам, получившим вакцину "Спутник V".

Фото: Правительство РФ

