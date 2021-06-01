Батмунхийн Батцэцэг поблагодарила Москву за поставки вакцин от коронавируса.

Монголия открывает въезд россиянам, получившим вакцину "Спутник V". Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с российской стороной сообщила глава внешнеполитического ведомства Батмунхийн Батцэцэг. Чиновница прибыла в Москву с первым рабочим визитом после получения должности. По информации от МИДа Улан-Батора, в страну смогут въехать туристы и предприниматели, которые уже поставили себе две дозы препарата для профилактики ковида.

Выражаем нашу благодарность за поставку в Монголию 60 тыс. доз вакцины "Спутник V" для борьбы с пандемией. Мы открываем свои границы. Так что приглашаем российских граждан, уже получивших две дозы вакцины против COVID-19, посетить нашу страну. Батмунхийн Батцэцэг, глава МИД Монголии

В дипломатическом ведомстве также рассказали, что Монголия успешно завершает вакцинацию граждан с лозунгом "лето без COVID".

Лавров: Россия ценит преемственность в дружеских отношениях с Монголией.

Фото и видео: МИД России